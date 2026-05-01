Morcenx-la-Nouvelle

Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes

place leo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Venez assister à la retransmission en direct de la cérémonie du Festival de Cannes

Suivie de l’Avant- Première

Venez assister à la retransmission en direct de la cérémonie du Festival de Cannes

Suivie de l’Avant- Première .

place leo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes

Attend the live broadcast of the Cannes Film Festival ceremony

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L’événement Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Morcenx