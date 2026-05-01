Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes Morcenx-la-Nouvelle
Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes Morcenx-la-Nouvelle mardi 12 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes
place leo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Venez assister à la retransmission en direct de la cérémonie du Festival de Cannes
Suivie de l’Avant- Première
Venez assister à la retransmission en direct de la cérémonie du Festival de Cannes
Suivie de l’Avant- Première .
place leo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes
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L’événement Retransmission en direct cérémonie du Festival de Cannes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Morcenx
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