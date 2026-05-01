Morcenx-la-Nouvelle

Ouverture de la boutique solidaire

25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Ouverture de la boutique solidaire de 9h00 à 13h00

Bon accueil assuré

Ouverture de la boutique solidaire de 9h00 à 13h00

Bon accueil assuré

Entrée libre .

25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 89 09 secourspop.morcenx@gmail.com

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English : Ouverture de la boutique solidaire

Open from 9:00 am to 1:00 pm

A warm welcome guaranteed

L’événement Ouverture de la boutique solidaire Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Morcenx