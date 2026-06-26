Braderie solidaire Zone du Fromeur Landivisiau
Braderie solidaire Zone du Fromeur Landivisiau mercredi 8 juillet 2026.
Landivisiau
Braderie solidaire
Zone du Fromeur 11 rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11
Vêtements, accessoires, décoration, jeux, jouets … .
Zone du Fromeur 11 rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 9 67 17 05 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie solidaire Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Landivisiau (Finistère)
- La Belle Estivale Landivisiau 4 juillet 2026
- Foire aux puces Salle de Kervanous Landivisiau 6 septembre 2026
- Corrida Landivisiau 25 octobre 2026