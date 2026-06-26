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Braderie solidaire Zone du Fromeur Landivisiau

Braderie solidaire Zone du Fromeur Landivisiau mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Zone du Fromeur
Adresse
11 rue Ferdinand de Lesseps
Ville
29400 Landivisiau
Département
Finistère
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Landivisiau

Braderie solidaire

Zone du Fromeur 11 rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11

Vêtements, accessoires, décoration, jeux, jouets …   .

Zone du Fromeur 11 rue Ferdinand de Lesseps Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 9 67 17 05 72 

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English :

L’événement Braderie solidaire Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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