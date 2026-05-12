Saint-Avold

Braderie solidaire

29 Rue de Dudweiler Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le secours populaire organise une braderie solidaire à Saint-Avold. Avec sur place, des affaires neuves et d’occasions.Tout public

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29 Rue de Dudweiler Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 73 59 82 34

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English :

The secours populaire is organizing a braderie solidaire in Saint-Avold. New and second-hand items on sale.

L’événement Braderie solidaire Saint-Avold a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE