Braderie solidaire Saint-Avold
Braderie solidaire Saint-Avold samedi 6 juin 2026.
Saint-Avold
Braderie solidaire
29 Rue de Dudweiler Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le secours populaire organise une braderie solidaire à Saint-Avold. Avec sur place, des affaires neuves et d’occasions.Tout public
0 .
29 Rue de Dudweiler Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 6 73 59 82 34
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English :
The secours populaire is organizing a braderie solidaire in Saint-Avold. New and second-hand items on sale.
L’événement Braderie solidaire Saint-Avold a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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