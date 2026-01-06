Braderie vêtements Bellenaves
Braderie vêtements Bellenaves samedi 6 juin 2026.
Braderie vêtements
Salle des fêtes Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vente de vêtements d’occasion.
Salle des fêtes Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75 berangere.quantin644@orange.fr
English :
Sale of second-hand clothes.
L’événement Braderie vêtements Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule