Braderie vêtements

Salle des fêtes Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vente de vêtements d’occasion.

.

Salle des fêtes Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75 berangere.quantin644@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of second-hand clothes.

L’événement Braderie vêtements Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule