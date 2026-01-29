Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves
Rendez-vous au Point d’informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves Allier
Début : Mercredi 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-19
2026-07-15 2026-07-16
Visite guidée de Bellenaves (église, façades remarquables et jardins du château). Pot offert en fin de visite.
Rendez-vous au Point d’informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr
English :
Guided tour of Bellenaves (church, remarkable facades and gardens of the castle). Drinks offered at the end of the visit.
