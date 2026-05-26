Atelier Découverte de l’estampe Médiathèque de Bellenaves Bellenaves
Atelier Découverte de l’estampe Médiathèque de Bellenaves Bellenaves mercredi 10 juin 2026.
Bellenaves
Atelier Découverte de l’estampe
Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier Découverte de l’estampe. Ouvert à tous à partir de 5 ans
Sans inscription.
.
Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43 blandine.brunet@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Printmaking discovery workshop. Open to everyone aged 5 and over
No registration required.
L’événement Atelier Découverte de l’estampe Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Bellenaves (Allier)
- Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Médiathèque Bellenaves 3 juin 2026
- Atelier découverte du peintre Paul Klee Médiathèque Bellenaves 6 juin 2026
- Braderie vêtements Bellenaves 6 juin 2026
- Le Champ des Couchettes Le Champ Des Couchettes Bellenaves 6 juin 2026
- Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves 15 juillet 2026