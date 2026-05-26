Atelier Découverte de l’estampe Médiathèque de Bellenaves Bellenaves

Bellenaves

Atelier Découverte de l’estampe

Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Atelier Découverte de l’estampe. Ouvert à tous à partir de 5 ans

Sans inscription.

.

Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43 blandine.brunet@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Printmaking discovery workshop. Open to everyone aged 5 and over

No registration required.

L’événement Atelier Découverte de l’estampe Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule