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Atelier Découverte de l’estampe Médiathèque de Bellenaves Bellenaves

Atelier Découverte de l’estampe Médiathèque de Bellenaves Bellenaves mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Bellenaves

Adresse : 1 rue des Ecoles

Ville : 03330 Bellenaves

Département : Allier

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bellenaves

Atelier Découverte de l’estampe

Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Atelier Découverte de l’estampe. Ouvert à tous à partir de 5 ans
Sans inscription.
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Médiathèque de Bellenaves 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43  blandine.brunet@laposte.net

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English :

Printmaking discovery workshop. Open to everyone aged 5 and over
No registration required.

L’événement Atelier Découverte de l’estampe Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule

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