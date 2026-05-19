Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Médiathèque Bellenaves

Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Médiathèque Bellenaves mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 rue des Ecoles

Ville : 03330 Bellenaves

Département : Allier

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bellenaves

Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 19:30:00

Date(s) :
2026-06-03

Savoir repérer une manipulation par IA avant qu’elle ne vous influence ou ne se propage…
  .

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43  mediathequebellenaves@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Know how to spot AI manipulation before it influences you or spreads…

L’événement Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Bellenaves (Allier)