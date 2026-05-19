Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Médiathèque Bellenaves

Bellenaves

Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:00:00

fin : 2026-06-03 19:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Savoir repérer une manipulation par IA avant qu’elle ne vous influence ou ne se propage…

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Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43 mediathequebellenaves@orange.fr

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English :

Know how to spot AI manipulation before it influences you or spreads…

L’événement Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule