Atelier découverte du peintre Paul Klee Médiathèque Bellenaves

Bellenaves

Atelier découverte du peintre Paul Klee

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:15:00

fin : 2026-06-06 11:45:00

Date(s) :

2026-06-06

Laurence Vatin, plasticienne, propose un atelier découverte du peintre Klee destiné au 6 12 ans.

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Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43 mediathequebellenaves@orange.fr

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English :

Visual artist Laurence Vatin offers a workshop on the painter Klee for 6 12 year-olds.

L’événement Atelier découverte du peintre Paul Klee Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule