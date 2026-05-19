Atelier découverte du peintre Paul Klee Médiathèque Bellenaves
Atelier découverte du peintre Paul Klee Médiathèque Bellenaves samedi 6 juin 2026.
Bellenaves
Atelier découverte du peintre Paul Klee
Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:15:00
fin : 2026-06-06 11:45:00
Date(s) :
2026-06-06
Laurence Vatin, plasticienne, propose un atelier découverte du peintre Klee destiné au 6 12 ans.
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Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43 mediathequebellenaves@orange.fr
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English :
Visual artist Laurence Vatin offers a workshop on the painter Klee for 6 12 year-olds.
L’événement Atelier découverte du peintre Paul Klee Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule
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