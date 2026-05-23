Le Champ des Couchettes Le Champ Des Couchettes Bellenaves

Bellenaves

Le Champ des Couchettes

Le Champ Des Couchettes 5 route des Vaux Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Plein air, bonne humeur et musique électro ! Jeux, buffet partagé et concert du duo One Again dès 18h30. Thème Girls & Boys bands — des Beatles à la K-Pop. Venez comme vous êtes !

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Le Champ Des Couchettes 5 route des Vaux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lechampdescouchettes.fr

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English :

Open-air fun and electro music! Games, shared buffet and concert by duo One Again from 6.30pm. Girls & Boys bands? from the Beatles to K-Pop. Come as you are!

L’événement Le Champ des Couchettes Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule