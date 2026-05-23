Le Champ des Couchettes Le Champ Des Couchettes Bellenaves
Le Champ des Couchettes Le Champ Des Couchettes Bellenaves samedi 6 juin 2026.
Bellenaves
Le Champ des Couchettes
Le Champ Des Couchettes 5 route des Vaux Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Plein air, bonne humeur et musique électro ! Jeux, buffet partagé et concert du duo One Again dès 18h30. Thème Girls & Boys bands — des Beatles à la K-Pop. Venez comme vous êtes !
.
Le Champ Des Couchettes 5 route des Vaux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lechampdescouchettes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open-air fun and electro music! Games, shared buffet and concert by duo One Again from 6.30pm. Girls & Boys bands? from the Beatles to K-Pop. Come as you are!
L’événement Le Champ des Couchettes Bellenaves a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Bellenaves (Allier)
- Conférence savoir repérer la manipulation par l’IA Médiathèque Bellenaves 3 juin 2026
- Atelier découverte du peintre Paul Klee Médiathèque Bellenaves 6 juin 2026
- Braderie vêtements Bellenaves 6 juin 2026
- Visite Guidée de Bellenaves Bellenaves 15 juillet 2026