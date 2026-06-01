Bellenaves

La Carapace en Fête

Salle des fêtes Bellenaves Allier

Tarif : – – EUR

Prix libres et conscients

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Journée festive culturelle et solidaire de l’association la Carapace de Bellenaves toute la journée des spectacles, concerts et ateliers participatifs à prix libre !

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Salle des fêtes Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes carapace.prop@gmail.com

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English :

A festive day of culture and solidarity organized by the Carapace de Bellenaves association, with free shows, concerts and workshops all day long!

L’événement La Carapace en Fête Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule