Brandon de Cazarilh Cazarilh
Brandon de Cazarilh Cazarilh samedi 27 juin 2026.
Cazarilh
Brandon de Cazarilh
CAZARILH Cazarilh Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Brandon de Cazarilh organisé par le comité des fêtes
A partir de 19h
Repas cochon à la braise
Groupe de musique Deep Soul
Menu à 18€50
Réservation avant le 12 juin
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CAZARILH Cazarilh 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 49 46 17 cd.fetescazarilh@gmail.com
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English :
Brandon de Cazarilh organized by the Comité des fêtes
Starting at 7pm
Charcoal pig dinner
Deep Soul band
Menu at 18?50
Reservation before June 12
L’événement Brandon de Cazarilh Cazarilh a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65