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Brandon de Cazarilh Cazarilh

Brandon de Cazarilh Cazarilh samedi 27 juin 2026.

Adresse : CAZARILH

Ville : 65370 Cazarilh

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cazarilh

Brandon de Cazarilh

CAZARILH Cazarilh Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Brandon de Cazarilh organisé par le comité des fêtes

A partir de 19h
Repas cochon à la braise
Groupe de musique Deep Soul
Menu à 18€50

Réservation avant le 12 juin
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CAZARILH Cazarilh 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 49 46 17  cd.fetescazarilh@gmail.com

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English :

Brandon de Cazarilh organized by the Comité des fêtes

Starting at 7pm
Charcoal pig dinner
Deep Soul band
Menu at 18?50

Reservation before June 12

L’événement Brandon de Cazarilh Cazarilh a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Neste-Barousse|CDT65