Saint-Pé-d’Ardet

BRANDON

VILLAGE Saint-Pé-d’Ardet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

A la tombée de la nuit, aux alentours de 22h, rendez vous pour l’embrasement du brandon. .

VILLAGE Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21

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English :

Part of humanity?s intangible cultural heritage, Brandon refers more specifically to the large trunks of wood worked on site to light the Midsummer bonfires, which are set ablaze during these summer solstice fire celebrations.

L’événement BRANDON Saint-Pé-d’Ardet a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE