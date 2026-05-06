Brandons Ferrère
Brandons Ferrère dimanche 21 juin 2026.
Ferrère
Brandons
FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 22:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pour fêter le solstice d’été, célébrez les brandons ou Feu de la St Jean, tradition ancestrale des Pyrénées centrales, classée depuis 2015 au patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco.
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FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 88 18 14 00
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English :
To celebrate the summer solstice, celebrate the brandons or Feu de la St Jean, an ancestral tradition from the central Pyrenees, listed as a Unesco world intangible cultural heritage site since 2015.
L’événement Brandons Ferrère a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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