Ferrère

Brandons

FERRERE Ferrère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour fêter le solstice d’été, célébrez les brandons ou Feu de la St Jean, tradition ancestrale des Pyrénées centrales, classée depuis 2015 au patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco.

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FERRERE Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 88 18 14 00

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English :

To celebrate the summer solstice, celebrate the brandons or Feu de la St Jean, an ancestral tradition from the central Pyrenees, listed as a Unesco world intangible cultural heritage site since 2015.

L’événement Brandons Ferrère a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65