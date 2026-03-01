Braquage au Quarante

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 02:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Quand la fête prend possession du Quarante !

Party Teuf, Zéro Tapage et Au Fond à Gauche ont dérobé les clés et fait sauter les coffres pour libérer une énergie festive qui fait vibrer les murs. Ce nouveau rendez-vous gratuit et tout public réunit des collectifs locaux aux univers variés, avec pour ambition de faire découvrir des styles musicaux inédits, favoriser les rencontres et créer un espace convivial et chaleureux.

Zéro Tapage

De l’Ehpad aux jardins d’enfants, Zéro Tapage électrise les platines avec son électro dynamique et variée. Sans prétention mais avec une maîtrise des mixes, il invite tous les publics à se déhancher.

Vendredi 20 mars de 20h30 à 2h | Auditorium Le Quarante

Gratuit | Accès libre .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When the party takes over Le Quarante!

L’événement Braquage au Quarante Laval a été mis à jour le 2026-03-12 par LAVAL TOURISME