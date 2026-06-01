Brasero des Demoiselles, Cellier des Demoiselles, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Brasero des Demoiselles Vendredi 19 juin, 19h00 Cellier des Demoiselles Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:30:00+02:00

Entrée à 3 euros, verre et 1 dégustation offerte.

Foodtrucks sur place, non compris dans le tarif.

Nous vous attendons nombreux.

Cellier des Demoiselles Cellier des Demoiselles, 5 Rue de la Cave, 11220, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse France Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/brasero-des-demoiselles?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnNSi4S4WY9x2nCTnBRacvJjER4sxu4JqJJtMQw98p8QOFgTYqJzcpqND8DuE_aem_GQEB23vDn-tPeRS8dEV_0g&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv6_a1dennhct9gfg8 »}]

Brasero des Demoiselles