Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

FÊTE DE LA CAVE

5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

le Cellier des Demoiselles vous accueille à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse pour une soirée conviviale autour de ses vins et des produits de notre terroir.

Venez partager un moment de découverte et de convivialité.

Réservation obligatoire.

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5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 44 02 73 caveau@cellierdesdemoiselles.com

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English :

Le Cellier des Demoiselles welcomes you to Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse for a convivial evening featuring its wines and local products.

Come share a moment of discovery and camaraderie.

Reservations are required.

L’événement FÊTE DE LA CAVE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été mis à jour le 2026-06-16 par