FÊTE DE LA CAVE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse
FÊTE DE LA CAVE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse samedi 4 juillet 2026.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse
FÊTE DE LA CAVE
5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
le Cellier des Demoiselles vous accueille à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse pour une soirée conviviale autour de ses vins et des produits de notre terroir.
Venez partager un moment de découverte et de convivialité.
Réservation obligatoire.
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5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 44 02 73 caveau@cellierdesdemoiselles.com
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English :
Le Cellier des Demoiselles welcomes you to Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse for a convivial evening featuring its wines and local products.
Come share a moment of discovery and camaraderie.
Reservations are required.
L’événement FÊTE DE LA CAVE Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été mis à jour le 2026-06-16 par