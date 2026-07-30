Informations pratiques

Soustons

Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons

65 Avenue de Galleben Soustons Landes

Tarif : 12 – 12 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-09 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Globe en mode brasero et tapas pour les festayres

Le Globe en mode brasero et tapas pour les festayres

L’eau à la bouche avec

l’assiette du viandard (2 côtelettes d’agneau, 1/2 magret de canard, ribs de porc + sauce bbq à l’érable et accompagnements maïs et poivrons grillés, coleslaw, frites maison)

la côte de boeuf pour 2 ( + sauce bbq à l’érable, et accompagnements maïs et poivrons grillés, coleslaw, frites maison)

les tapas (planche mixte, camembert brebis, txistorra, chipirons, nachos)

le végé (burrata entière, tomate, pesto et foccacia)

le menu pour les kids ( sirop à l’eau, steak haché au brasero + frites et glace aux smarties)

les huîtres par 6 ou par 12 .

65 Avenue de Galleben Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 52 10

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English : Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons

Le Globe in brazier and tapas mode for partygoers

L’événement Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS