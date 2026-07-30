Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons Soustons
vendredi 7 août 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons
65 Avenue de Galleben Soustons Landes
Tarif : 12 – 12 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-09 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Globe en mode brasero et tapas pour les festayres
Le Globe en mode brasero et tapas pour les festayres
L’eau à la bouche avec
l’assiette du viandard (2 côtelettes d’agneau, 1/2 magret de canard, ribs de porc + sauce bbq à l’érable et accompagnements maïs et poivrons grillés, coleslaw, frites maison)
la côte de boeuf pour 2 ( + sauce bbq à l’érable, et accompagnements maïs et poivrons grillés, coleslaw, frites maison)
les tapas (planche mixte, camembert brebis, txistorra, chipirons, nachos)
le végé (burrata entière, tomate, pesto et foccacia)
le menu pour les kids ( sirop à l’eau, steak haché au brasero + frites et glace aux smarties)
les huîtres par 6 ou par 12 .
65 Avenue de Galleben Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 52 10
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English : Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons
Le Globe in brazier and tapas mode for partygoers
L’événement Brasero et tapas au Globe pour les Fêtes de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS
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