Coups de ballet Soustons
jeudi 30 juillet 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Coups de ballet
Place des Arènes Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
À travers l’exemple du célèbre lac des cygnes, tu découvriras que les ballets sont des œuvres vivantes, réadaptables et actualisables à l’infini. Viens chorégraphier une histoire avec tes mains.
Sur inscription
À travers l’exemple du célèbre lac des cygnes, tu découvriras que les ballets sont des œuvres vivantes, réadaptables et actualisables à l’infini. Viens chorégraphier une histoire avec tes mains.
Sur inscription .
Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr
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English : Coups de ballet
%C0 Through the example of the famous *Swan Lake*, you’ll discover that ballets are living works of art that can be endlessly reimagined and updated. Come create a story with your hands.
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L’événement Coups de ballet Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS
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