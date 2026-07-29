Informations pratiques

Soustons

Coups de ballet

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

À travers l’exemple du célèbre lac des cygnes, tu découvriras que les ballets sont des œuvres vivantes, réadaptables et actualisables à l’infini. Viens chorégraphier une histoire avec tes mains.

Sur inscription

À travers l’exemple du célèbre lac des cygnes, tu découvriras que les ballets sont des œuvres vivantes, réadaptables et actualisables à l’infini. Viens chorégraphier une histoire avec tes mains.

Sur inscription .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 mediatheque@mairie-soustons.fr

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English : Coups de ballet

%C0 Through the example of the famous *Swan Lake*, you’ll discover that ballets are living works of art that can be endlessly reimagined and updated. Come create a story with your hands.

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L’événement Coups de ballet Soustons a été mis à jour le 2026-07-21 par OTI LAS