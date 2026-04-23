Opéra des Landes Broadway dans les Landes #2 Place des Arènes Soustons
Opéra des Landes Broadway dans les Landes #2 Place des Arènes Soustons mercredi 29 juillet 2026.
Soustons
Opéra des Landes Broadway dans les Landes #2
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Swing, jazz et élégance classique s’entrelacent dans un programme toujours aussi rythmé, rendant hommage aux grands compositeurs anglo-saxons du XXe siècle Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hammerstein, Sondheim dont les oeuvres ont marqué l’histoire de la comédie musicale.
Swing, jazz et élégance classique s’entrelacent dans un programme toujours aussi rythmé, rendant hommage aux grands compositeurs anglo-saxons du XXe siècle Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hammerstein, Sondheim dont les oeuvres ont marqué l’histoire de la comédie musicale. Après avoir conquis le public lors de la première édition, l’âme musicale de Broadway résonne à nouveau dans les Landes, pour célébrer en beauté la fin du festival, entre émotion, virtuosité et esprit de fête. .
Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English : Opéra des Landes Broadway dans les Landes #2
Swing, jazz and classical elegance intertwine in a program as rhythmic as ever, paying tribute to the great Anglo-Saxon composers of the 20th century Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hammerstein, Sondheim whose works have left their mark on the history of musical comedy.
L’événement Opéra des Landes Broadway dans les Landes #2 Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS
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