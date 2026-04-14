Desnes

Brasero Familial

Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Un repas convivial autour d’un brasero, en famille, entre amis. (Espace sécurité avec animations pour enfants) .

Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 39 23 26

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English : Brasero Familial

L’événement Brasero Familial Desnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu