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Brasero Familial Desnes

Brasero Familial Desnes dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 39140 Desnes

Département : Jura

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Desnes

Brasero Familial

Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Un repas convivial autour d’un brasero, en famille, entre amis. (Espace sécurité avec animations pour enfants)   .

Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 39 23 26 

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English : Brasero Familial

L’événement Brasero Familial Desnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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