Evasion Float Tube Desnes

Le Grand Lac Desnes Jura
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Venez découvrir la pêche des carnassiers en Float Tube.
Accompagné d’un guide de pêche professionnel, et équipé de tout le matériel nécessaire (float-tube, cannes, leurres, palmes) vous palmerez sur le lac à la recherche de brochets, perches, sandres, et silures. Sensations fortes garanties et dépaysement assuré. .
Le Grand Lac Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 96 86 contact@fabulac.fr
