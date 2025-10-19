Evasion Float Tube Desnes

Evasion Float Tube

Le Grand Lac Desnes Jura

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir la pêche des carnassiers en Float Tube.

Accompagné d’un guide de pêche professionnel, et équipé de tout le matériel nécessaire (float-tube, cannes, leurres, palmes) vous palmerez sur le lac à la recherche de brochets, perches, sandres, et silures. Sensations fortes garanties et dépaysement assuré. .

Le Grand Lac Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 96 86 contact@fabulac.fr

