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Papillons de nuit Desnes

Papillons de nuit Desnes mardi 2 juin 2026.

Adresse : Ecopôle

Ville : 39140 Desnes

Département : Jura

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Desnes

Papillons de nuit

Ecopôle Desnes Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 21:00:00
fin : 2026-06-02 22:30:00

Date(s) :
2026-06-02

Dans le cadre de ses sorties NATURE guidées, la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura vous invite à une sortie nocturne à l’Écopôle de Desnes pour découvrir les lépidoptères nocturnes.

Vos guides, Émilie CHAVEL, Cassandre GOUVERNET et Constance HUSSON CHARLET, vous donnent rendez-vous le 2 juin à 21h sur le parking du Jura Splash pour une animation ludique d’une heure et demie.

POUR QUI
Les sorties nature guidées s’adressent à toutes et tous ! Les enfants accompagnés, dès 6 ans, sont les bienvenus.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Vêtements adaptés, chaussures de marche ou bottes propres, lampe/frontale   .

Ecopôle Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 53 05 58  emilie.chavel@chasseurdefrance.com

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English : Papillons de nuit

L’événement Papillons de nuit Desnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu

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