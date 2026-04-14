Papillons de nuit Desnes
Papillons de nuit Desnes mardi 2 juin 2026.
Desnes
Papillons de nuit
Ecopôle Desnes Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 21:00:00
fin : 2026-06-02 22:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Dans le cadre de ses sorties NATURE guidées, la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura vous invite à une sortie nocturne à l’Écopôle de Desnes pour découvrir les lépidoptères nocturnes.
Vos guides, Émilie CHAVEL, Cassandre GOUVERNET et Constance HUSSON CHARLET, vous donnent rendez-vous le 2 juin à 21h sur le parking du Jura Splash pour une animation ludique d’une heure et demie.
POUR QUI
Les sorties nature guidées s’adressent à toutes et tous ! Les enfants accompagnés, dès 6 ans, sont les bienvenus.
MATÉRIEL À PRÉVOIR
Vêtements adaptés, chaussures de marche ou bottes propres, lampe/frontale .
Ecopôle Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 53 05 58 emilie.chavel@chasseurdefrance.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Papillons de nuit
L’événement Papillons de nuit Desnes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Desnes (Jura)
- Voie verte Desnes à Chaumergy Desnes Jura 1 mai 2026
- Jeudis de Pays Desnes Desnes 18 juin 2026
- Evasion Float Tube Desnes 1 juillet 2026
- Brasero Familial Desnes 5 juillet 2026