Brasero Les Nocturnes de Stélaïa Stélaïa Saint-Mathieu-de-Tréviers

Informations pratiques

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Brasero Les Nocturnes de Stélaïa

Stélaïa 140 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une soirée placée sous le signe de la musique, de la fête et de l’art de vivre estival.

Laissez-vous séduire par la chaleur d’une soirée brasero au rythme des plus grands classiques Pop & Rock.

Dans une ambiance conviviale et festive, profitez d’un concert live qui accompagnera parfaitement ce moment de partage autour du feu, des saveurs gourmandes et des vins . .

Stélaïa 140 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 81 22 boutique@stelaia.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening marked by music, celebration, and the art of summer living.

L’événement Brasero Les Nocturnes de Stélaïa Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup