Brasero Les Nocturnes de Stélaïa Stélaïa Saint-Mathieu-de-Tréviers
vendredi 7 août 2026 · Stélaïa · Saint-Mathieu-de-Tréviers
Informations pratiques
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Brasero Les Nocturnes de Stélaïa
Stélaïa 140 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une soirée placée sous le signe de la musique, de la fête et de l’art de vivre estival.
Laissez-vous séduire par la chaleur d’une soirée brasero au rythme des plus grands classiques Pop & Rock.
Dans une ambiance conviviale et festive, profitez d’un concert live qui accompagnera parfaitement ce moment de partage autour du feu, des saveurs gourmandes et des vins . .
Stélaïa 140 Avenue des Coteaux de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 81 22 boutique@stelaia.com
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English :
An evening marked by music, celebration, and the art of summer living.
L’événement Brasero Les Nocturnes de Stélaïa Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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