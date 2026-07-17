Exposition « Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles », Château de Montferrand, Saint-Mathieu-de-Tréviers

Informations pratiques

Exposition « Les églises du Grand Pic Saint-Loup à travers les siècles » 19 et 20 septembre Château de Montferrand Hérault

Gratuit. Entrée libre. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un couvre-chef.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans la carrière du château, découvrez une exposition inédite réunissant des photographies des églises du territoire du Grand Pic Saint-Loup et des dessins de reconstitution. Un voyage dans le temps, de l’époque romane à nos jours.

Événement organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec l’association Pic Patrimoine.

Château de Montferrand 370, cami de lou Castellas, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie 04 67 55 17 00 https://chateaudemontferrand.fr/ https://www.facebook.com/chateaudemontferrand Bâti au XIe siècle sur les flancs du Pic Saint-Loup, démantelé au début du XVIIe siècle, le château est l’unique vestige du comté de Melgueil et de Montferrand, qui a façonné l’histoire et l’identité de ce territoire.

Outre sa position exceptionnelle dans le site paysager du Pic Saint-Loup, le château tire son originalité des différentes périodes de construction qui se conjuguent dans son architecture. Il est classé Monument historique depuis 2024.

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, propriétaire, a engagé un ambitieux projet de valorisation du site : ce projet prévoit la sécurisation des ruines, la consolidation du bâti et l’aménagement d’équipements pour permettre sa réouverture au public dans des conditions optimales.

Pour des raisons de sécurité, l’accès au château est habituellement interdit. Château accessible uniquement à pied.

Compter 2 h pour le trajet aller-retour depuis le parking de Saint-Mathieu-de-Tréviers situé 370 Cami de lou Castellas (https://maps.app.goo.gl/xasuu6g4fGBbd74p9)

Randonnée de niveau intermédiaire sur terrain accidenté.

Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un couvre-chef.

Dans la carrière du château, une exposition inédite vous attend : des photographies des églises du territoire du Grand Pic Saint-Loup et des dessins de reconstitution vous invitent à voyager dans le …

©Christophe Colrat