Journées du patrimoine au Château de Montferrand Château de Monferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers
samedi 19 septembre 2026 · Château de Monferrand · Saint-Mathieu-de-Tréviers
Informations pratiques
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Journées du patrimoine au Château de Montferrand
Château de Monferrand 370 Cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Poussez les portes du château de Montferrand et plongez dans son histoire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Montferrand ouvre exceptionnellement ses portes au public. Découvrez ce site emblématique du Grand Pic Saint-Loup à travers des visites guidées, une exposition de photographies et des démonstrations de taille de pierre. Une invitation à explorer l’histoire, l’architecture et les savoir-faire qui contribuent à la préservation de ce patrimoine remarquable. .
Château de Monferrand 370 Cami de lou Castellas Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00
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English :
Step through the doors of the Château de Montferrand and dive into its history during the European Heritage Days.
L’événement Journées du patrimoine au Château de Montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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