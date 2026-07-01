Brasser de l’air et s’envoler, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Brasser de l’air et s’envoler Mercredi 4 novembre, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:10:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:10:00+01:00

Xavier Guelfi a grandi à Thonon-les- Bains, pas loin d’Onex. Dès l’âge de 16 ans, il se lance dans le métier de comédien. Aujourd’hui, on le connaît pour ses rôles au cinéma, comme dans Le Brio ou Les Hirondelles de Kaboul, à la télévision ou au Théâtre. Personne ne l’attendait dans un seul en- scène où il incarne un coach maladroit et naïf du bonheur. Lorsque le rideau s’ouvre, il apparaît ébouriffé, encore endormi. Il s’adresse au public depuis sa cuisine, transformée en un cocon douillet hors du temps. La complicité s’installe immédiatement avec ce doux rêveur attachant lorsqu’il raconte ses soucis du quotidien et fait part de questions existentielles. Xavier Guelfi invite, sans en avoir l’air, à changer le monde et reprendre foi en l’humanité. Avec poésie, à la manière d’Arlequin, il embarque le public avec sincérité et drôlerie dans un univers où tous les rêves sont permis.

Un moment suspendu, une utopie réconfortante, à l’écart du bruit et de la frénésie. Un spectacle qui fait du bien.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/brasser-de-lair-et-senvoler/8b494524-f52e-4566-a191-2a670b2e47a6/events/392410 »}]

Un spectacle singulier mêlant humour et réflexion. Une expérience forte.

DR