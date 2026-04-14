Brasserie artisanale des 2 caps, Brasserie artisanale des 2 caps, Tardinghen

Brasserie artisanale des 2 caps 2 – 6 juin Brasserie artisanale des 2 caps Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La bière, boisson ancestrale, complexe et variée, est aujourd’hui redécouverte. Comme le vin, chaque type de bière, blonde, triple, blanche, ambrée, brune ou noire, peut être dégustée à des moments différents mais toujours conviviaux. En cuisine, elle peut être utilisée pour des recettes familiales mais elle constitue également un ingrédient à découvrir en gastronomie. La visite de la brasserie vous apprendra tout sur la fabrication, de la culture de l’orge à l’embouteillage. Une dégustation finale vous fera savourer les bières qui y sont créées.

Brasserie artisanale des 2 caps 1413 Rte d’Ausques 62179 Tardinghen Tardinghen 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « noyon.brasseur@wanadoo.fr »}]

La visite de la brasserie vous apprend tout sur le cycle de fabrication, de la culture de l’orge jusqu’à l’embouteillage…

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