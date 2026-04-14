Brasserie Castelain, Brasserie Castelain, Bénifontaine

Brasserie Castelain 3 – 6 juin Brasserie Castelain Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Durant 1h30 de visite guidée, vous découvrirez l’histoire de la brasserie Castelain, les matières premières utilisées à la fabrication, les différents stades de fabrication, l’écomusée, visionnerez la projection d’un film vidéo et enfin, dégusterez les produits de la gamme, avec modération !

Visite libre du mercredi au samedi. (Sur réservation)

Brasserie Castelain 13 Rue Pasteur 62410 Bénifontaine Bénifontaine 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir l’histoire de la brasserie Castelain

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