Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach
samedi 22 août 2026 · Niederlauterbach
Informations pratiques
Niederlauterbach
Brasserie live avec Foes & June
Niederlauterbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
On retrouve Foes & June accompagnés de Sylvain et Arthur pour une soirée YéYé. Les plus courageux d’entre vous pourront se vêtir en conséquence pour enflammer le dancefloor ! (entrée libre).
Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !!
On retrouve Foes & June accompagnés de Sylvain et Arthur pour une soirée YéYé. Les plus courageux d’entre vous pourront se vêtir en conséquence pour enflammer le dancefloor ! (entrée libre).
Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! .
Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr
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English :
Foes & June join Sylvain and Arthur for a YéYé evening. The bravest among you can dress accordingly to set the dancefloor alight! (admission free).
Catering from 6.30pm, with a reduced concert menu. Reservations essential!
L’événement Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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