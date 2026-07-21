Informations pratiques

Niederlauterbach

Brasserie live avec Foes & June

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

On retrouve Foes & June accompagnés de Sylvain et Arthur pour une soirée YéYé. Les plus courageux d’entre vous pourront se vêtir en conséquence pour enflammer le dancefloor ! (entrée libre).

Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !!

On retrouve Foes & June accompagnés de Sylvain et Arthur pour une soirée YéYé. Les plus courageux d’entre vous pourront se vêtir en conséquence pour enflammer le dancefloor ! (entrée libre).

Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts. Réservation indispensable !! .

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr

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English :

Foes & June join Sylvain and Arthur for a YéYé evening. The bravest among you can dress accordingly to set the dancefloor alight! (admission free).

Catering from 6.30pm, with a reduced concert menu. Reservations essential!

L’événement Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg