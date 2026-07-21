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AGENDA · Niederlauterbach

Brasserie live avec les Happaranka Niederlauterbach

dimanche 16 août 2026 · Niederlauterbach

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
67160 Niederlauterbach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Niederlauterbach

Brasserie live avec les Happaranka

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.
Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée.
Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.
Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée.   .

Niederlauterbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30  laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr

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English :

Calling all fans… A concert evening with Happaranka starting at 8:30 p.m.
Starting at 6:30 p.m., the concert special menu will be available. Reservations are strongly recommended.

L’événement Brasserie live avec les Happaranka Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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