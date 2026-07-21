Brasserie live avec les Happaranka Niederlauterbach
dimanche 16 août 2026 · Niederlauterbach
Informations pratiques
Niederlauterbach
Brasserie live avec les Happaranka
Niederlauterbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.
Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée.
Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.
Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée. .
Niederlauterbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr
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English :
Calling all fans… A concert evening with Happaranka starting at 8:30 p.m.
Starting at 6:30 p.m., the concert special menu will be available. Reservations are strongly recommended.
L’événement Brasserie live avec les Happaranka Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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