Informations pratiques

Niederlauterbach

Brasserie live avec les Happaranka

Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.

Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée.

Avis aux amateurs… Une soirée concert avec les Happaranka à partir de 20h30.

Au menu dès 18h30 la carte réduite des concerts. Réservation fortement conseillée. .

Niederlauterbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 58 14 30 laurent@brasserie-du-garcon-pointu.fr

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English :

Calling all fans… A concert evening with Happaranka starting at 8:30 p.m.

Starting at 6:30 p.m., the concert special menu will be available. Reservations are strongly recommended.

L’événement Brasserie live avec les Happaranka Niederlauterbach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg