Bratakus SUPERSONIC Paris

BRATAKUS (22h00)
(Punk rock – Tomintoul, SCT)
Bratakus sont deux sœurs originaires des Highlands écossais qui jouent du punk rock “n” roll politiquement engagé.
Elles sont rapides, furieuses et pleines d’une rage légitime. Elles jouent sans fioritures, avec un minimum de bêtises et un maximum d’attitude rebelle.
https://bratakus.bandcamp.com/
https://youtu.be/um93W5aq764?si=ZgSseI33U1pZZXtH
La suite de la programmation arrive très vite !
Mercredi 18 Février 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… L7, Beastie Boys & Bikini Kill
Le mercredi 18 février 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo