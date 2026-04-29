Brav’Art Festival Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Brav’Art Festival

Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 à partir de 16h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18.99 – 18.99 – 18.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14

Deux soirées d’exception où les icônes des années 90-2000 partageront la scène avec les talents émergents d’aujourd’hui, dans une ambiance unique mêlant nostalgie, énergie et transmission.

Le Brav’art festival est un rendez-vous de culture urbaine incontournable, initié par Boss One, cofondateur du mythique groupe marseillais Le 3e Œil.







Soutenu par Brav’Art Entertainment et Brav’Art Production, et en partenariat avec plusieurs structures professionnelles du spectacle vivant, ce festival solidaire et responsable célèbre Marseille, berceau emblématique du hip-hop français des années 90 à aujourd’hui.







Pour cette première édition, le Brav’art festival réunit six figures emblématiques de la scène Hip-hop, Reggae et Rnb: Pierpoljak feat Judah Roger, Sinik, Busta Flex, Kayna Samet, Rocca, Lino d’Arsenik

Deux soirées d’exception où les icônes des années 90-2000 partageront la scène avec les talents émergents d’aujourd’hui, dans une ambiance unique mêlant nostalgie, énergie et transmission.







Une célébration à 360°

Au-delà des concerts, le Brav’art Festival propose

Ateliers autour de la culture Hip-Hop (gratuits et ouverts à tous)

Exposition au Café Julien (accès libre dès 18h)







Les valeurs du festival



– Solidarité un festival engagé aux côtés de l’association Brav’Art Entertainment qui finance chaque année des actions sociales et culturelles, notamment au bénéfice de familles ayant un enfant en situation de handicap.



– Pédagogie transmettre les savoirs et valoriser la culture hip-hop comme outil d’expression et d’émancipation.



– Mixité sociale et générationnelle rassembler toutes les générations autour d’une passion commune.



– Créativité et partage célébrer la culture dans toute sa diversité artistique. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Two exceptional evenings where the icons of the 90s-2000s will share the stage with today?s emerging talents, in a unique atmosphere blending nostalgia, energy and transmission.

L’événement Brav’Art Festival Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille