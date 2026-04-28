Informations pratiques

Oderen

Bredalamark

Oderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

De nombreux chalets avec vin chaud ,bière de Noël, crêpes, beignets aux pommes, confitures, artisanat local, produits locaux, sauront vous faire passer un bon moment. Les traditionnels Manalas de notre boulanger local seront en vente dès 8h30 le dimanche matin.

Saint Nicolas fera un tour parmi nous le dimanche avec en ouverture des contes pour enfants à partir de 14h 30 le dimanche après midi.

ODR’ANIM organise son traditionnel Brédalamark au centre du village. Il sera ouvert au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Venez nombreux faire vos provisions de Brédalas, de couronnes de l’ Avent, décorations de Noël réalisés par les bénévoles de l’ association.

De nombreux chalets avec vin chaud ,bière de Noël, crêpes, beignets aux pommes, confitures, artisanat local, produits locaux, sauront vous faire passer un bon moment. Les traditionnels Manalas de notre boulanger local seront en vente dès 8h30 le dimanche matin.

Saint Nicolas fera un tour parmi nous le dimanche avec en ouverture des contes pour enfants à partir de 14h 30 le dimanche après midi. 0 .

Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 60 53 mairie-oderen@orange.fr

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English :

Numerous chalets with mulled wine, Christmas beer, crêpes, apple fritters, jams, local crafts and local products will ensure you have a great time. Traditional Manalas from our local baker will be on sale from 8.30am on Sunday morning.

Saint Nicolas will be visiting us on Sunday, with children’s storytelling opening at 2:30 p.m. on Sunday afternoon.

L’événement Bredalamark Oderen a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin