Breiz Comedy tour Ploudalmézeau
Breiz Comedy tour Ploudalmézeau mercredi 8 juillet 2026.
Ploudalmézeau
Breiz Comedy tour
Aire de camping-cars de Tréompan Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Gratuit ouvert à tous
Le Breizh Comedy Tour est né de la rencontre entre Alexis le Rossignol et Pierre Mainguy créateur et propriétaire du Commodore Hostel, un bus aménagé en auberge mobile. Au sortir du premier confinement, et alors que les salles de spectacle ne rouvrent pas, ils décident de proposer des spectacles de stand-up en plein air, un peu partout en Bretagne.
Ainsi, le bus initialement destiné à proposer des séjours de surf en France, au Portugal et au Maroc, se transforme en Comedy Club itinérant.
Alexis le Rossignol explique
Rien de tel que la Bretagne pour sillonner les routes dans ce bus aménagé . On s’arrête et on joue dans des endroits insolites, atypiques. On invite les gens à venir nous voir en toute intimité avec un seul mot d’ordre venir avec sa chaise de camping.
Bar et restauration à partir de 19h. Spectacle à 20h. .
Aire de camping-cars de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
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English : Breiz Comedy tour
L’événement Breiz Comedy tour Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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