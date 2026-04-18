Expositions à l’Ancre an Eor Port de Portsall Ploudalmézeau
Expositions à l’Ancre an Eor Port de Portsall Ploudalmézeau lundi 22 juin 2026.
Ploudalmézeau
Expositions à l’Ancre an Eor
Port de Portsall Ancre An Eor Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
La salle panoramique de l’Ancre an Eor accueille des artistes peintres et des photographes du 22 juin au 23 août. .
Port de Portsall Ancre An Eor Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
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English :
L’événement Expositions à l’Ancre an Eor Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE
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