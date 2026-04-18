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Expositions à l’Ancre an Eor Port de Portsall Ploudalmézeau

Expositions à l’Ancre an Eor Port de Portsall Ploudalmézeau lundi 22 juin 2026.

Lieu : Port de Portsall

Adresse : Ancre An Eor

Ville : 29830 Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Ploudalmézeau

Expositions à l’Ancre an Eor

Port de Portsall Ancre An Eor Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 09:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-06-22

La salle panoramique de l’Ancre an Eor accueille des artistes peintres et des photographes du 22 juin au 23 août.   .

Port de Portsall Ancre An Eor Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48 

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English :

L’événement Expositions à l’Ancre an Eor Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE

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