Breizh run 56560 Guiscriff 25 et 26 avril

Événement qui réunit toute la Bretagne autour d’une même passion automobile

️ RENNES, PRÊTS À FAIRE PARLER LA POUDRE ? LE BREIZH RUN 2 ARRIVE ! (Idée sortie)

​Avis à tous les passionnés de la capitale bretonne ! Que vous soyez team prépa, team collection ou pur fan d’accélération, le rendez-vous est pris : le 25 & 26 avril 2026, direction l’aérodrome de Guiscriff !

​On quitte la rocade pour la piste ! À seulement 1h30 de Rennes, venez vivre le plus gros événement de runs libres 400 m de la région.

​ CÔTÉ SPECTACLE (PUBLIC & PASSIONNÉS)

​Pas besoin d’être au volant pour prendre une dose d’adrénaline :

​ Runs libres 400 m (Départ arrêté & lancé) : frissons garantis !

​ Village exposants, stands et restauration sur place. Possibilité de louer une place pour exposer vos créations et les vendre mettre à l’honneur tout le savoir faire breton

​ Espace meeting : exposez votre projet et discutez avec d’autres passionnés.

​⛺ Camping accessible tout le week-end pour une immersion totale.

​ Tarif : 5€ la journée (Gratuit pour les -12 ans).

​ CÔTÉ PISTE (APPEL AUX PILOTES RENNAIS)

​Votre monture est prête ? C’est le moment de voir ce qu’elle a dans le ventre sur un vrai 400 m sécurisé.

​⚠️ Inscriptions limitées (Voitures uniquement).

​ Contrôle technique obligatoire avant le départ.

​ Tarifs : 80€ la journée / 110€ le week-end (+23€ titre FFSA).

​ Inscription par mail : [inscriptionspilotes.breizhrun@gmail.com](mailto:inscriptionspilotes.breizhrun@gmail.com)

​ Rendez-vous : Les Volailles de Keranna, 56560 Guiscriff

Horaires : 9h30 – 18h00

​Est-ce que les Rennais vont Trust les meilleures places du classement ? Identifiez les plus gros setups de Rennes en commentaire !

​#BreizhRun2 #RennesAuto #TeamRennes #Guiscriff #DragRace #Runs400m #PassionAuto #BreizhCoastRacing #Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

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56560 Aérodrome Guiscriff Guiscriff 56560 Morbihan



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