Breizh run 56560 Guiscriff
Breizh run 56560 Guiscriff samedi 25 avril 2026.
Breizh run 56560 Guiscriff 25 et 26 avril
Événement qui réunit toute la Bretagne autour d’une même passion automobile
️ RENNES, PRÊTS À FAIRE PARLER LA POUDRE ? LE BREIZH RUN 2 ARRIVE ! (Idée sortie)
Avis à tous les passionnés de la capitale bretonne ! Que vous soyez team prépa, team collection ou pur fan d’accélération, le rendez-vous est pris : le 25 & 26 avril 2026, direction l’aérodrome de Guiscriff !
On quitte la rocade pour la piste ! À seulement 1h30 de Rennes, venez vivre le plus gros événement de runs libres 400 m de la région.
CÔTÉ SPECTACLE (PUBLIC & PASSIONNÉS)
Pas besoin d’être au volant pour prendre une dose d’adrénaline :
Runs libres 400 m (Départ arrêté & lancé) : frissons garantis !
Village exposants, stands et restauration sur place. Possibilité de louer une place pour exposer vos créations et les vendre mettre à l’honneur tout le savoir faire breton
Espace meeting : exposez votre projet et discutez avec d’autres passionnés.
⛺ Camping accessible tout le week-end pour une immersion totale.
Tarif : 5€ la journée (Gratuit pour les -12 ans).
CÔTÉ PISTE (APPEL AUX PILOTES RENNAIS)
Votre monture est prête ? C’est le moment de voir ce qu’elle a dans le ventre sur un vrai 400 m sécurisé.
⚠️ Inscriptions limitées (Voitures uniquement).
Contrôle technique obligatoire avant le départ.
Tarifs : 80€ la journée / 110€ le week-end (+23€ titre FFSA).
Inscription par mail : [inscriptionspilotes.breizhrun@gmail.com](mailto:inscriptionspilotes.breizhrun@gmail.com)
Rendez-vous : Les Volailles de Keranna, 56560 Guiscriff
Horaires : 9h30 – 18h00
Est-ce que les Rennais vont Trust les meilleures places du classement ? Identifiez les plus gros setups de Rennes en commentaire !
#BreizhRun2 #RennesAuto #TeamRennes #Guiscriff #DragRace #Runs400m #PassionAuto #BreizhCoastRacing #Bretagne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00
1
56560 Aérodrome Guiscriff Guiscriff 56560 Morbihan
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Guiscriff (Morbihan)
- Causerie en breton Café de la gare Guiscriff 27 mars 2026
- Chasse aux oeufs à la gare de Guiscriff Gare de Guiscriff Guiscriff 5 avril 2026
- Meeting aérien Pont Person Guiscriff 26 juillet 2026