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Breizh Session Au Melar dit Locmélar

Breizh Session Au Melar dit Locmélar dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Au Melar dit

Adresse : 8 place Saint-Mélar

Ville : 29400 Locmélar

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Locmélar

Breizh Session

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Scène ouverte de musique bretonne ! 1ère session avec Grégoire Pluet et Malo Le Gall. Scène ouverte à tous les instruments et tous les niveaux!   .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25 

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English :

L’événement Breizh Session Locmélar a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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