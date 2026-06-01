Breizh Session Au Melar dit Locmélar
Breizh Session Au Melar dit Locmélar dimanche 28 juin 2026.
Locmélar
Breizh Session
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Scène ouverte de musique bretonne ! 1ère session avec Grégoire Pluet et Malo Le Gall. Scène ouverte à tous les instruments et tous les niveaux! .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Breizh Session Locmélar a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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