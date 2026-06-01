Breizh Session Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Breizh Session

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Scène ouverte de musique bretonne ! 1ère session avec Grégoire Pluet et Malo Le Gall. Scène ouverte à tous les instruments et tous les niveaux! .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Breizh Session Locmélar a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX