Le Mélar Dit fête ses 7 ans! Au Melar dit Locmélar samedi 27 juin 2026.

Locmélar

Le Mélar Dit fête ses 7 ans!

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle, concerts, DJ, restauration… Venez le fêter avec nous! .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Le Mélar Dit fête ses 7 ans! Locmélar a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX