BREL ! LE SPECTACLE – BREL – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

BREL ! LE SPECTACLE – BREL – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon vendredi 2 octobre 2026.

BREL ! LE SPECTACLE – BREL Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : BRELConçu et dirigé par Gil Marsalla, et interprété par le Belge Olivier Laurent, ce spectacle-hommage au grand Jacques a déjà conquis le monde entier.Ils sont nombreux à parler de lui comme d’une réincarnation. Sur scène, Olivier Laurent n’imite pas Brel, il est Brel, faisant revivre les textes de ses plus grandes chansons comme si sa vie en dépendait. Avec ce concert déjà joué une centaine de fois devant des publics en liesse ou émus aux larmes, à Paris, Montréal, New-York, Stockholm, Beyrouth, Londres ou Dubaï, c’est par la voix, la rage, l’ironie et la tendresse que l’artiste rend cet hommage magistral au plus grand chanteur francophone que la Belgique ait connu.Accompagné de 4 musiciens d’exception, il se donne à corps perdu pour épouser le rythme effréné de La Valse À Mille Temps, incarne avec fougue et élégance Ces Gens-Là, Les Vieux ou Les Bigotes. Et nous fait même (re)découvrir Voir Un Ami Pleurer issu de l’album Les Marquises, que Jacques Brel, emporté par la maladie, n’aura pas eu le temps de chanter sur scène. Une grande bouffée de poésie et une véritable performance. Frissons garantis !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84