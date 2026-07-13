Informations pratiques

Roderen

Brennfascht fête de l’alambic

Maison du village Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une plongée dans la vie d’autrefois au cœur du village. La fête se passe dans la rue avec des démonstrations de métiers anciens. L’ambiance est festive et conviviale !

Une plongée dans la vie d’autrefois au cœur du village. La fête se passe dans la rue avec des démonstrations de métiers anciens sabotier, forgeron, vannier, battage du blé à l’ancienne… L’ambiance est festive et conviviale ! A voir également la distillation du fameux kirsch de Roderen ! .

Maison du village Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 49 18

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English :

A dive into the life of the past in the heart of the village. The festival takes place in the street with demonstrations of old trades. The atmosphere is festive and friendly!

L’événement Brennfascht fête de l’alambic Roderen a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay