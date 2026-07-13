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Brennfascht fête de l’alambic Roderen

dimanche 27 septembre 2026 · Roderen

Brennfascht fête de l’alambic Roderen

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Maison du village
Ville
68800 Roderen
Département
Haut-Rhin
Tarif

Roderen

Brennfascht fête de l’alambic

Maison du village Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Une plongée dans la vie d’autrefois au cœur du village. La fête se passe dans la rue avec des démonstrations de métiers anciens. L’ambiance est festive et conviviale !
Une plongée dans la vie d’autrefois au cœur du village. La fête se passe dans la rue avec des démonstrations de métiers anciens sabotier, forgeron, vannier, battage du blé à l’ancienne… L’ambiance est festive et conviviale ! A voir également la distillation du fameux kirsch de Roderen !   .

Maison du village Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 49 18 

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English :

A dive into the life of the past in the heart of the village. The festival takes place in the street with demonstrations of old trades. The atmosphere is festive and friendly!

L’événement Brennfascht fête de l’alambic Roderen a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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