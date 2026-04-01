Roderen

Soirée Dorfhüss

rue de l’Église Roderen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-22 2026-09-18 2026-10-17

Une fois par mois, les Roderenois se retrouvent pour une soirée jeux à la Maison du Village, dans une ambiance conviviale et avec petite restauration sur place.

Une fois par mois, les Roderenois se retrouvent pour une soirée jeux à la Maison du Village, dans une ambiance conviviale et avec petite restauration sur place. .

rue de l’Église Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 16 27

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English :

Once a month, Roderenois get together for a game night at the Maison du Village, in a friendly atmosphere and with snacks on offer.

L’événement Soirée Dorfhüss Roderen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay