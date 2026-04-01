Soirée Dorfhüss Roderen
Soirée Dorfhüss Roderen vendredi 17 avril 2026.
Roderen
Soirée Dorfhüss
rue de l’Église Roderen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-22 2026-09-18 2026-10-17
Une fois par mois, les Roderenois se retrouvent pour une soirée jeux à la Maison du Village, dans une ambiance conviviale et avec petite restauration sur place.
Une fois par mois, les Roderenois se retrouvent pour une soirée jeux à la Maison du Village, dans une ambiance conviviale et avec petite restauration sur place. .
rue de l’Église Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 16 27
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English :
Once a month, Roderenois get together for a game night at the Maison du Village, in a friendly atmosphere and with snacks on offer.
L’événement Soirée Dorfhüss Roderen a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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