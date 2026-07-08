AGENDA · Douarnenez
Breskebil rue Eugène-Kérivel Douarnenez
samedi 26 septembre 2026 · rue Eugène-Kérivel · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Breskebil
rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Événement consacré aux langues, parlers et dialectes du monde ! .
rue Eugène-Kérivel Autour et sur la place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 50 94 06 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Breskebil Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Visite guidée du site naturel des Plomarc’h Douarnenez 8 juillet 2026
- Concert de l’ensemble Trobairitz à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez 9 juillet 2026
- Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026
- Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez 9 juillet 2026
- Visite de l’atelier La Cabana Cacao, chocolaterie artisanale La Cabana Cacao Douarnenez 9 juillet 2026