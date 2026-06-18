Bretagne et Bretons Plouvien
Bretagne et Bretons Plouvien samedi 11 juillet 2026.
Plouvien
Bretagne et Bretons
Chapelle Plouvien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Expo-vente d’artisanat d’art .
Chapelle Plouvien 29860 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bretagne et Bretons Plouvien a été mis à jour le 2026-06-18 par OT PAYS DES ABERS
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