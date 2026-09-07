« B’rêves histoires » – Projection vidéo, Le CESAME, Port-Thibault
samedi 19 septembre 2026 · Le CESAME · Port-Thibault
Informations pratiques
« B’rêves histoires » – Projection vidéo 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Projection vidéo 10minutes.
« B’RȆVES HISTOIRES » ; à partir des silhouettes et décors créés, mis en lumière et animés par des usagers de l’Arantèle (CESAME), les artistes Philippe LEFEBVRE (Flop) et Julie Dumont ont réalisé un montage vidéo qui offre un regard poétique sur ce que chacun a voulu raconter dans ce petit théâtre d’ombre.
C’est la rencontre et l’écoute qui fut au cœur du projet.
Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481
Projection vidéo 10minutes.
©FLOP
À voir aussi à Port-Thibault (Maine-et-Loire)
- Visite libre du musée du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault 19 septembre 2026
- Balade sonore « Salade CESAME », Le CESAME, Port-Thibault 19 septembre 2026
- Visite libre des ateliers d’artiste du CESAME, Le CESAME, Port-Thibault 19 septembre 2026
- Exposition photographique autour du projet « LUEURS AILLEURS », Le CESAME, Port-Thibault 19 septembre 2026
- journées du patrimoine, Musée des boissons, Port-Thibault 19 septembre 2026