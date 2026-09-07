« B’rêves histoires » – Projection vidéo, Le CESAME, Port-Thibault

Informations pratiques

« B’rêves histoires » – Projection vidéo 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Projection vidéo 10minutes.

« B’RȆVES HISTOIRES » ; à partir des silhouettes et décors créés, mis en lumière et animés par des usagers de l’Arantèle (CESAME), les artistes Philippe LEFEBVRE (Flop) et Julie Dumont ont réalisé un montage vidéo qui offre un regard poétique sur ce que chacun a voulu raconter dans ce petit théâtre d’ombre.

C’est la rencontre et l’écoute qui fut au cœur du projet.

Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481

Projection vidéo 10minutes.

©FLOP