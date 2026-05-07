Connerré

Bric à brac

Terrain de camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Restauration et buvette sur place. .

Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 68 22 95

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English :

L’événement Bric à brac Connerré a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays Perche Sarthois