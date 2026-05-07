Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bric à brac Connerré

Bric à brac Connerré dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Terrain de camping

Ville : 72160 Connerré

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Connerré

Bric à brac

Terrain de camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Restauration et buvette sur place.   .

Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 68 22 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à brac Connerré a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Connerré (Sarthe)