Bric à brac Connerré
Bric à brac Connerré dimanche 7 juin 2026.
Connerré
Bric à brac
Terrain de camping Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Restauration et buvette sur place. .
Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 68 22 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bric à brac Connerré a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays Perche Sarthois