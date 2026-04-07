Connerré

Visite guidée du bourg

Place de l’église Connerré Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Vous pensez connaître Connerré car vous y passez régulièrement ?

Prenez le temps de vous y arrêter et de découvrir son patrimoine en compagnie d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Ce bourg, situé sur un axe de passage ancestral, devenu un véritable carrefour de communication vous surprendra par son histoire et son architecture. Très dynamique, il ne cesse de se développer, en témoignent ses équipements contemporains, comme sa médiathèque aux lignes épurées. Connerré a également su conserver un patrimoine varié à l’instar de ses maisons anciennes, vieux ponts ou encore vestiges de fortifications.

Tarif plein 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans

– Renseignements et réservation conseillée auprès du Perche Sarthois

– Rendez-vous Place de l’Église. .

Place de l’église Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

You think you know Connerré because you pass through it regularly?

L’événement Visite guidée du bourg Connerré a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois