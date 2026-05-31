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Histoire de la maison Prunier. Visite de la plus ancienne manufacture française de rillettes., connerre, Connerré

Histoire de la maison Prunier. Visite de la plus ancienne manufacture française de rillettes., connerre, Connerré

Histoire de la maison Prunier. Visite de la plus ancienne manufacture française de rillettes., connerre, Connerré samedi 19 septembre 2026.

Lieu : connerre

Adresse : rue du Sergent Mantien

Ville : 72160 Connerré

Département : Sarthe

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Histoire de la maison Prunier. Visite de la plus ancienne manufacture française de rillettes. 19 et 20 septembre connerre Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite-découverte de l’ancienne manufacture de la Maison Prunier :
La Maison Prunier ouvre les portes de son ancienne manufacture située au pied de l’église de Connerré, capitale des rillettes Sarthoise.
Fondée en 1931, cette entreprise familiale participe depuis bientôt un siècle à l’essor du produit phare de la gastronomie sarthoise : les rillettes.
Retrouvez nos retraités qui vous témoigneront du savoir faire et anecdoctes de l’époque à travers différentes générations.
À l’issue de cette visite, une dégustation de nos produits vous sera proposée.
Nous vous y attendons nombreux !

connerre rue du Sergent Mantien Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire 0748128178 https://www.prunier.fr/ https://share.google/GJq10uy5CASaLy5zu Visite-découverte de l’ancienne manufacture de la Maison Prunier :
La Maison Prunier ouvre les portes de son ancienne manufacture située au pied de l’église de Connerré, capitale des rillettes Sarthoise.
Fondée en 1931, cette entreprise familiale participe depuis bientôt un siècle à l’essor du produit phare de la gastronomie sarthoise : les rillettes.
Retrouvez nos retraités qui vous témoigneront du savoir faire et anecdoctes de l’époque à travers différentes générations.
À l’issue de cette visite, une dégustation de nos produits vous sera proposée.
Nous vous y attendons nombreux ! parking proche
Visite-découverte de l’ancienne manufacture de la Maison Prunier :

©prunier

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