Gala de Gymnastique Rythmique rue du Petit Train Connerré

Connerré

Gala de Gymnastique Rythmique

rue du Petit Train Salle Véga Connerré Sarthe

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Familles de la Sarthe Connerré-Duneau-Beillé a le plaisir de vous inviter à son gala de gymnastique rythmique de fin d’année. Un beau moment à partager en famille pour peut-être donner envie aux petits comme aux grands de rejoindre l’aventure dès la rentrée prochaine.

Venez admirer le talent, le travail et la passion de nos gymnastes à travers un spectacle rempli de grâce, d’énergie et d’émotions.

Spectacle à 10h30 (ouverture des portes dès 10h)

Salle Véga rue du Petit Train à Connerré

Entrée 2€

Vente de gâteaux et de boissons sur place .

rue du Petit Train Salle Véga Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 75 13

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English :

L’événement Gala de Gymnastique Rythmique Connerré a été mis à jour le 2026-05-26 par Pays Perche Sarthois