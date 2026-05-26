Gala de Gymnastique Rythmique rue du Petit Train Connerré
Gala de Gymnastique Rythmique rue du Petit Train Connerré dimanche 28 juin 2026.
Connerré
Gala de Gymnastique Rythmique
rue du Petit Train Salle Véga Connerré Sarthe
Tarif : – – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Familles de la Sarthe Connerré-Duneau-Beillé a le plaisir de vous inviter à son gala de gymnastique rythmique de fin d’année. Un beau moment à partager en famille pour peut-être donner envie aux petits comme aux grands de rejoindre l’aventure dès la rentrée prochaine.
Venez admirer le talent, le travail et la passion de nos gymnastes à travers un spectacle rempli de grâce, d’énergie et d’émotions.
Spectacle à 10h30 (ouverture des portes dès 10h)
Salle Véga rue du Petit Train à Connerré
Entrée 2€
Vente de gâteaux et de boissons sur place .
rue du Petit Train Salle Véga Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 75 13
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English :
L’événement Gala de Gymnastique Rythmique Connerré a été mis à jour le 2026-05-26 par Pays Perche Sarthois
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