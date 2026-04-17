Bric à Brac de Champniers Champniers
Bric à Brac de Champniers Champniers lundi 25 mai 2026.
Champniers
Bric à Brac de Champniers
Le pré de l’or Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Dans le cadre du week-end de la Pentecôte, le comité des fêtes de Champniers, organise son grand Bric à Brac.
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Le pré de l’or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com
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English :
As part of the Whitsun weekend, the Champniers festival committee is organizing its big Bric à Brac.
L’événement Bric à Brac de Champniers Champniers a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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