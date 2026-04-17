Champniers

Bric à Brac de Champniers

Le pré de l’or Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Dans le cadre du week-end de la Pentecôte, le comité des fêtes de Champniers, organise son grand Bric à Brac.

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Le pré de l’or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com

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English :

As part of the Whitsun weekend, the Champniers festival committee is organizing its big Bric à Brac.

L’événement Bric à Brac de Champniers Champniers a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême